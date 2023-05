11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yoon So Hee, Pemeran Can You Feel My Heartbeat

Ilustrasi poster drakor. Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Yoon So Hee, pemeran drakor terbaru Can You Feel My Heartbeat.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Yoon So Hee, pemeran drakor terbaru Can You Feel My Heartbeat.

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Yoon So Hee memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru milik Yoon So Hee punya genre yang menarik seperti romantis.

Nama Yoon So Hee sebelumnya berperan pada drama Ghost Doctor (2022), kini ia akan memerankan drama terbaru berjudul Can You Feel My Heartbeat.

Drama yang tayang 26 Juni 2023 tersebut diketahui bergenre fantasi dan romantis.

Pada drama ini Yoon So Hee akan memerankan tokoh bernama Na Hae Won.

Perlu diketahui, drakor yang sebelumnya berjudul Heart Beats ini dibintangi dua tokoh utama.

Yakni TaecYeon 2PM dan Won Ji-An.

Selain drakor tersebut, berikut rekomendasi drama dibintangi Yoon So Hee.

1. Ghost Doctor (2022).

2. The Spies Who Loved Me (2020),

3. Witch's Love (2018).

4. Meloholic ( 2017).

5. Because This Is My First Life (2017).

