Rekomendasi Drama Korea Terbaru Choi Jae Rim, Pemain Drakor Lies Hidden in My Garden

Ilustrasi Choi Jae Rim. Deretan rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Choi Jae Rim, pemain drakor Lies Hidden in My Garden

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Choi Jae Rim.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Choi Jae Rim, pencinta drakor dapat mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru Choi Jae Rim memiliki cerita yang menarik.

Kini, Choi Jae Rim bersiap untuk menghibur penggemarnya melalui drama Korea terbaru Lies Hidden in My Garden.

Saat ini bahkan dirinya sedang dalam tahap baca naskah bersama dengan para pemain lain.

Diketahui Lies Hidden in My Garden bercerita tentang kisah dua orang perempuan yang memiliki kehidupan berbeda.

Keduanya bertemu karena muncul bau tidak enak di bagian belakang rumah.

Serial Lies Hidden in My Garden diangkat dari novel berjudul sama karya Kim Jin Yeong.

Dalam drakor tersebut, Choi Jae Rim mendapatkan peran sebagai Yoon Beom, suami dari Sang Eun.

Dia digambarkan sebagai pria yang licik dan kejam.

Rencananya, drakor Lies Hidden in My Garden itu dijadwalkan tayang pada Juni 2023 mendatang di saluran televisi ENA.

Sambil menunggu penayangan perdananya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Choi Jae Rim.

1. Lies Hidden in My Garden (2023)

2. Green Mothers' Club (2022)

Itulah rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Choi Jae Rim. Selamat menonton! (Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)