Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Gi Kwang, Pemain Marry My Husband

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beberapa rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Lee Gi Kwang.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Lee Gi Kwang, penggemar dapat mengetahui rekam jejaknya selama menjadi aktris.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Gi Kwang juga memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Terbaru, Lee Gi Kwang dikabarkan akan membintangi drama Korea terbaru Marry My Husband.

Ini akan menjadi comebacknya setelah terakhir terlihat berakting di drama Lovely Horribly pada 2018 lalu.

Drakor Marry My Husband merupakan drakor yang mengadaptasi web novel berjudul sama karya Sung So Jak.

Serial tersebut mengambil cerita tentang seorang istri yang dibunuh suaminya. Padahal suaminya telah berselingkuh dengan sahabat sang istri.

Akan tetapi, wanita tersebut justru kembali ke masa lalu untuk balas dendam terutama pada suaminya yang telah tega membunuhnya.

Drama Marry My Husband akan disutradarai Park Won Gook (Poong, the Joseon Psychiastrist) dan skenarionya digarap oleh Shin Yoo Dam (Awaken).

Dalam serial tersebut, Lee Gi Kwang akan memerankan tokoh Baek Eun Ho.

Baek Eun Ho digambarkan sebagai pemilik kafe dan cinta pertama dari Kang Ji Won (diperankan Park Min Young)

Adapun drakor terbaru Marry My Husband akan mulai syuting pada paruh pertama 2023.

Sementara untuk tanggal perilisan dan kanal penayangannya masih dalam tahap diskusi.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Lee Gi Kwang.

