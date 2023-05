Rekomendasi Drama Korea Terbaru Park Ji Hyun, Rencananya Main di Drakor Eun Joong and Sang Yeon

Rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Park Ji Hyun yakni drakor Eun Joong and Sang Yeon.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Park Ji Hyun akan bertambah.

Selama ini ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang sudah mainkan Park Ji Hyun.

Dari rekomendasi drama Korea terbaru Park Ji Hyun, penggemar mendapat gambaran tentang kiprahnya selama menjadi aktris.

Terbaru, dia diincar untuk bermain drakor Eun Joong and Sang Yeon bareng Kim Go Eun.

Selama ini drakor dari Park Ji Hyun memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Pihak agensinya yakni Namoo Actors membenarkan Park Ji Hyun mendapatkan tawaran peran di drama Eun Joong and Sang Yeon.

Baca juga: 12 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, Rating The Good Bad Mother Melesat

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yoo Joon Sang, Pemain Drakor I Will Travel for You

Namun saat ini sang artis masih dalam tahap mempertimbangkan dan belum memberikan keputusannya.

Adapun drakor Eun Joong and Sang Yeon bercerita mengenai penulis drama Ryu Eun Joong dan pembuat film Cheon Sang Yeon.

Setelah sebuah kejadian menghancurkan pertemanan masa kecil mereka, Eun Joong dan Sang Yeon bertemu lagi saat mereka sudah tumbuh dewasa.

Di dalam serial tersebut, Park Ji Hyun ditawari untuk memerankan tokoh Cheon Sang Yeon.

Sementara itu, Kim Go Eun diincar untuk melakoni tokoh Ryu Eun Joong.

Diketahui drakor Eun Joong and Sang Yeon bakal diproduksi oleh Jo Young Min (Do You Lika Brahms).

Hingga saat ini masih belum terungkap pula tanggal perilisan dari tayangan tersebut.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Park Ji Hyun.