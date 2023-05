Tak Ada Lolly di Unggahan Foto Nikita Mirzani, Hanya Azka dan Arkana

Tribunlampung.co.id - Artis Nikita Mirzani mengunggah foto keluarga.

Namun menariknya tak ada gambar Laura Meizani alias Lolly dalam unggahannya tersebut. Terlihat hanya foto Azka dan Arkana.

Nikita Mirzani mengunggah foto keluarga di tengah ribut dirinya dengan Lolly.

Anak sulungnya itu sebelumnya menyatakan ada membela mantan suami Nikita, Antonio Dedola

Putri sulung Nikita Mirzani yakni Lolly kini bereaksi seusai sang ibu unggah foto Azka dan Arkana tanpa dirinya.

Diketahui Lolly terlibat perseteruan dengan Nikita Mirzani lantaran tak mau disuruh menjelekkan Antonio Dedola, sang ayah sambung.

Hingga akhirnya Lolly bereaksi seusai sang ibu unggah foto Azka dan Arkana tanpa dirinya ditengah perseteruan karena Antonio Dedola dilansir dari akun instagram @1laurabd, Jumat (12/5/2023).

Dalam kesempatan itu Lolly tampak mengunggah potret dirinya menggunakan gaun berwarna putih polkadot.

Saat itu Lolly terlihat sangat cantik dengan berpose duduk di sebuah tangga besi.

Namun bukan hal tersebut yang menjadi sorotan melainkan caption pada unggahan tersebut.

Lolly seolah menuliskan reaksinya seusai Nikita Mirzani mengunggah foto Azka dan Arkana tanpa dirinya.

Ia mengaku membiarkan rasa sakit terjadi.

Bahkan Lolly juga mengisyaratkan dirinya membiarkan masalahnya tersebut berlalu begitu saja.

"Let it hurt then let it go (Biarkan terasa sakit kemudian biarkan pergi)," tulis Lolly.