5 Rekomendasi Drama Korea Terbaru tentang Kedokteran di Netflix, Ada Doctor Cha

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rekomendasi drama Korea terbaru bertema kedokteran tayang di Netflix, termasuk drakor Doctor Cha.

Rekomendasi drama Korea terbaru kedokteran yang tayang di Netflix, banyak dicari para penggemar drakor.

Salah satu rekomendasi drama Korea terbaru kedokteran yang tayang di Netflix adalah Doctor Cha (2023).

Drakor Doctor Cha Joong Sok diketahui sedang tayang di Netflix sejak 15 April 2023.

Kini, drama milik Kim Byung Chul tersebut sudah tayang dengan jumlah 8 episode dari total 16 episode.

Drakor Sabtu dan Minggu ini sukses menduduki rating tertinggi.

Berikut Tribunlampung.co.id merangkum drama Korea terbaru bertemakan kedokteran yang tayang di Netflix.

1. Dr Romantic (2016)

Drama ini telah tayang di Netflix sampai dengan musim kedua.

Secara singkat, Dr Romantic menceritakan tentang Kim Sa Bu yang pernah menjadi ahli bedah terkenal di puncak karirnya di sebuah rumah sakit besar.

Tapi suatu hari dia tiba-tiba menyerah untuk hidup dalam pengasingan dan bekerja sebagai dokter lingkungan di kota kecil.

Dia sekarang pergi dengan "Teacher Kim" dan menyebut dirinya sebagai "Romantic Doctor".

Sementara itu, Kang Dong Joo menjadi dokter mencari pasien VIP untuk mencapai kesuksesan yang sangat dia inginkan.

Pemain: Han Seok Kyu dan Yoo Yeon Seok

