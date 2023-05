Inge Anugrah Bakal Indekos, Menyesal Tak Baca Isi Perjanjian Pranikah dengan Ari Wibowo

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb, Inge Anugrah terancam tidak memiliki tempat tinggal setelah cerai dari Ari Wibowo.

Hal itu yang membuat Inge Anugrah menyesal tidak membaca isi perjanjian pranikah saat naik pelaminan dengan Ari Wibowo.

Dari perjanjian pranikah diketahui jika Inge Anugrah tidak berhak memiliki harga gana gini saat cerai dari Ari Wibowo.

Inge Anugrah mengaku baru menyesal saat ini tidak membaca isi perjanjian pranikah.

Adanya perjanjian pranikah diungkap Inge Anugrah dan itu membuat nasibnya merana saat cerai dari Ari Wibowo.

Ia menyebut perjanjian pranikah dengan Ari Wibowo adalah sebuah kesalahan.

Disinggung soal perjanjian pranikahnya dulu, Inge Anugrah mengaku menyesal karena tak baca isinya dulu sebelum beri tanda tangan.

Pernyataan Inge Anugrah disampaikan setelah hadiri sidang mediasi perceraian dengan Ari Wibowo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (8/5/2023).

"That's something wrong again dari pengalaman hidup saya,” kata Inge dilansir dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Ia menyebut asal memberi tanda tangan bahkan sebelum membaca isinya.

Menurut Inge Anugrah saat itu, dirinya tak terpikir akan berpisah dengan Ari Wibowo.

Begitupun lewat perjanjian itu, ia hanya ingin membuktikan cintanya pada Ari Wibowo tulus dan bukan karena harta.

"Aku tanda tangan aja, nggak baca isinya,” jelasnya.

“Karena namanya nikah, pasti mau untuk selamanya, nggak pernah ada kepikiran untuk pisah, kan? Jadi, ya, fine-fine aja,"