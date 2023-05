Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Sang Yi, Bintangi Drakor Bloodhounds

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rekomendasi drama Korea terbaru Lee Sang Yi yang bisa diketahui pecinta drakor.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Lee Sang Yi, para penggemar bisa tahu drakor yang pernah menampilkannya.

Dari rekomendasi drama Korea terbaru Lee Sang Yi diketahui jika sang aktor telah bermain di beberapa genre drakor.

Drakor Bloodhounds akan menambah rekomendasi drama yang dimainkan Lee Sang Yi.

Bloodhounds diketahui merupakan sebuah drama yang menceritakan kisah dua pria yang terjebak di dunia rentenir.

Tetapi mereka mempertaruhkan hidup untuk melawan kejahatan yang kuat.

Baca juga: 11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Yoon So Hee yang Bintangi Can You Feel My Heartbeat

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Choi Jae Rim, Pemain Drakor Lies Hidden in My Garden

Drakor ini diangkat dari webtoon berjudul sama.

Di dalam serial Bloodhounds, Lee Sang Yi berperan sebagai Hong Woo Jin.

Dia digambarkan sebagai sosok pria yang menawan dan penyanyang.

Di sana, Lee Sang Yi akan beradu akting dengan Woo Do Hwan,

Adapun drama Korea terbaru Bloodhounds disutradarai oleh Jason Kim, yang sukses menyutradarai Midnight Runners.

Rencananya, serial tersebut bakal tayang perdana pada 9 Juni di Netflix.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Lee Sang Yi.

1. Han River (2023)