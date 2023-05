12 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, Tale of the Nine Tailed 1938 Melesat

Ilustrasi. Rating drama Korea terbaru Tale of the Nine Tailed 1938.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru Mei 2023, termasuk drakor Tale of the Nine Tailed 1938.

Perolehan rating drama Korea terbaru Tale of the Nine Tailed 1938 mengalami peningkatan setelah sempat merosot.

Sedangkan, drama Korea Doctor Cha mencetak rekor rating tertinggi selama penayangan.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Senin (15/5/2023):

1. Tale of the Nine Tailed 1938 (2023)

Di penayangan episode 4, rating Tale of the Nine Tailed meningkat dengan mencetak 6,7 persen setelah sempat merosot di angka 5,6 persen.

Perolehan rating Tale of the Nine Tailed 1938 melejit di episode 2 dengan mencetak 7,1 persen.

Di penayangan perdana, Tale of the Nine Tailed 1938 mencetak rating tinggi yakni 6,5 persen.

2. Doctor Cha (2023)

Doctor Cha mencetak rekor rating tertinggi selama penayangannya, yakni dengan mencetak rata-rata 18 persen.

Sebelumnya sempat di angka 15,6 persen dari rating 16,2 persen yang sempat turun di angka 12,9 persen.

Rating drakor Doctor Cha melesat tinggi di episode 8 dengan mencetak 16,2 persen, sebelumnya sempat turun di angka 12,9 persen.

Rating Doctor Cha kembali melonjak naik di episode 6 dengan mencetak rata-rata 13,2 persen.

Sebelumnya rating Doctor Cha episode 5 menurun di angka 10,9 persen, setelah sempat melejit di angka 11,2 persen.

