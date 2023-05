Beroperasi Tanpa Izin, Pemilik Tambak Udang di Pesisir Barat Lampung Ditetapkan sebagai Tersangka

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Diduga lakukan tindak pidana pemanfaatan sumber daya air tanpa izin usaha, Andi Riza Pemilik, pemilik perusahaan tambak udang Andi Fram ditetapkan sebagai tersangka.

Perusahaan tambak Andi Farm tersebut beroperasi di Pekon Way Batang, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat.

Penetapan tersangka tersebut merujuk pada Surat Keputusan No: S.Tap/21/XII/Res.5.2/2022/Dit Polairud tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan tersangka atas nama Andi Riza Bin Agus Sri yang terindikasi melanggar Peraturan Perundang-Undangan tentang Cipta Kerja dan Sumberdaya Air.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 53 Angka 15 Sub Angka 16 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 70 Huruf (c) Sub Pasal 73 Huruf (b) UU RI No.17 tentang Sumber Daya Air.

Saat ini proses persidangannya sedang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang.

"Sidang yang dilaksanakan hari Rabu (10/5/2023) lalu mendengarkan keterangan dari saksi, Rio Saputra dan Sutrisno. Dimana keduanya merupakan penyidik dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Lampung," jelas Suryadi, Kadis Kominfo Pesisir Barat, Senin (15/5/2023).

Agenda sidang selanjutnya, yaitu mendengarkan keterangan para saksi dari Pemkab Pesisir Barat.

Diantaranya Kepala Dinas Perikanan Armen Qodar; Mantan Kadis PerikananHasnul Abror; dan Kadis DPMPTSP Kabupaten Pesisir Barat Jon Edwar.

Menurut Suryadi, perusahaan tersebut dilaporkan Pemkab Pesisir Barat karena telah melanggar aturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

"Perusahaan itu kita laporkan ke Polairud Polda Lampung karena sudah tidak memiliki izin namun tetap beroperasi," ungkapnya, Senin (15/5/2023).

Di dalam Perda No 8 Tahun 2017 tentang RTRW Pesisir Barat tahun 2017-2037 menyebutkan, pembagian zona wilayah pariwisata dan zona wilayah Industri.

Untuk zona wisata yang ditetapkan yakni dari Kecamatan Lemong sampai Kecamatan Ngambur.

Sedangkan untuk zona Industri yakni hanya dua kecamatan yaitu Kecamatan Ngaras dan Bengkunat.

Kendati telah ditetapkan sebagai zona wisata dan perusahaan itu tidak memiliki izin, namun perusahaan tambak udang tersebut tetap berjalan dan tidak menaati peraturan.

(Tribunlampung.co.id/ Saidal Arif)