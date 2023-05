Boy William Ungkap Telinga Kirinya Tuli dari Kecil, Berharap Bisa Sembuh

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Boy William mengungkapkan bahwa telinga kirinya tuli, yang membuatnya tak bisa mendengar 100 persen.

Gangguan telinga yang dialami Boy William ini ternyata sudah terjadi sejak kecil.

Boy William sangat berharap dirinya bisa sembuh agar bisa mendengar dengan dua telinga.

Pria yang tengah dekat dengan Ayu Ting Ting ini mengaku lelah dengan kondisinya, terlebih pekerjaannya mengharuskan untuk mendengar dengan dua telinga.

Dikatakan Boy William, ia sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisinya namun ternyata masih merasa kesulitan.

"Saat ngehost selalu pakai earpiece, aku selalu pesan gak pakai earpiece. Jadi mungkin sering lihat aku lepas pasang lepas pasang.

Sedangkan host lain bisa mendengarkan juri dan kru secara bersamaan. Kadang terasa capek," ungkap Boy William, dilansir Senin (15/5/2023).

Boy William menginginkan untuk bisa mendengar dua telinga.

"Saya punya keinginan untuk dengar dengan 2 telinga. Aku pengen menggunakan dua headset, saat ngehost aku mau mencoba pakai dua headset bagian kiri dan bagian kanan.

Mau melakukan apapun yang menggunakan dua telinga," ujarnya.

Pria berusia 31 tahun ini mengaku berencana ingin menggunakan alat bantu dengar dari Cochler yakni Cochlear Implants.

Alat tersebut dirancang untuk merangsang saraf pendengaran, yang bisa membantu penderita gangguan pendengaran hingga di level berat.

"Berencana banget, aku berencana banget mau pake Cochlear, aku enggak tahu kapan, aku mau belajar banyak dulu, makanya di oanggung aku benar-benar mau nanya dan mau tahu.

Penginnya, tapi gatau kapannya hopefully very very soon i really want to try," tandas Boy William. (Tribunlampung.co.id/Putri Salamah)