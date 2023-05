Rekomendasi Drama Korea Terbaru Seolhyun AOA, Diincar Main Drakor Shop of the Lamp

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak deretan rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Seolhyun AOA.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Seolhyun AOA, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintangi olehnya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Seolhyun AOA juga memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Terbaru, Seolhyun AOA diincar untuk bermain di drakor misteri Shop of the Lamp.

Pihak agensi juga membenarkan kabar tersebut.

Mereka mengatakan Seolhyun mendapatkan tawaran akting lewat drakor misteri Shop of the Lamp.

Drakor Shop of the Lamp mengisahkan kisah antara yang hidup dan sudah mati, tetapi dunia mereka bersinggungan karena sebuah toko lampu.

Pada Maret lalu, serial ini dikabarkan akan disutradarai oleh aktor Kim Hee Won dan juga mengincar Joo Ji Hoo sebagai salah satu pemain.

Sayangnya, belum ada informasi mengenai peran yang dilakoni oleh Seolhyun AOA.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Seolhyun AOA.

1. Summer Strike (2022)

2. The Killer's Shopping List (2022)

3. Awaken (2020)

4. My Country: The New Age (2019)

5. Orange Marmalade (2015)

6. Ugly Alert (2013)

7. Seo-Young, My Daughter (2012)

Demikian rekomendasi drama Korea terbaru yang pernah dibintangi Seolhyun AOA.

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)