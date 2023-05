13 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, The Secret Romantic Guesthouse Akhiri Penayangan

Ilustrasi. Deretan tiga belas rating drama Korea terbaru bulan Mei 2023. The Secret Romantic Guesthouse akhiri penayangan.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rating drama Korea terbaru Mei 2023, rating drakor The Secret Romantic Guesthouse di akhir penayangan.

The Secret Romantic Guesthouse mengakhiri penayangannya dengan rating cukup baik.

Rating drama Korea terbaru Oh Young Shim dan Family merosot di episode terbaru.

Sementara, My Perfect Stranger dan Queen of the Mask ratingnya meningkat.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Rabu (17/5/2023):

1. The Secret Romantic Guesthouse (2023) - END

The Secret Romantic Guestohouse akhiri penayangannya dengan rating cukup baik.

Perolehan rating The Secret Romantic Guesthouse melonjak naik di angka 5 persen, setelah sempat menurun di angka 4,1 persen dari 4,5 persen.

Episode sebelumnya rating drakor ini sempat di angka 4 persen, naik dari 3,8 persen dan sempat turun di 3,2 perse.

Drakor ini bergenre misteri, sejarah, dan romantis yang dibintangi oleh Ryeoun, Shin Ye Eun, dan Kang Hoon sebagai pemeran utama.

2. Oh Young Shim (2023)

Rating Oh Young Shim anjlok di episode 2 dengan meraih 0,4 persen.

Oh Young Shim mengawali episode perdananya dengan rating kurang baik di bawah 1 persen, yakni di angka 0,6 persen.

Oh Young Sim mengisahkan pertemuan dua sahabat kecil diusia 30-an, yang sudah menjalani pahit manisnya kehidupan.