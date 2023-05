Sinopsis Drama Korea Terbaru Tale of Mrs Ok, Dibintangi Lim Je Yeon

Ilustrasi poster drakor. Simak sinopsis drama Korea terbaru berjudul Tale of Mrs Ok yang dibintangi Lim Je Yeon.

Agar tak penasaran, berikut sinopsis drama Korea terbaru Tale of Mrs Ok yang dibintangi Lim Je Yeon.

Usai membintangi The Glory (2023), kini Lim Je Yeon akan membintangi drama sejarah Tale of Mrs Ok.

Juga diketahui, di tahun ini ia membintangi drakor berjudul Lies Hidden in My Garden dan National Death Penalty Vote.

Aktingnya memang tak diragukan lagi semenjak ia mendapatkan penghargaan Baeksang Arts Awards 2023 sebagai Aktris Pendukung Terbaik.

Kekasih Lee Do Hyun tersebut akan memulai peran baru dalam drakor terbaru Tale of Mrs Ok.

Sinopsis drama Korea terbaru Tale of Mrs Ok

Tale of Mrs. Ok adalah sebuah drama yang menceritakan kisah kelangsungan hidup dan kesuksesan yang sengit dari seorang budak wanita di Dinasti Joseon.

Ia memalsukan nama, status, dan bahkan suaminya.

Lim Ji Yeon dilaporkan ditawari peran sebagai budak Goo Deok.

Yaitu karakter yang meninggalkan namanya dan memalsukan segalanya untuk menjalani kehidupan baru sebagai simpanan.

Rekomendasi drakor dibintangi Lim Je Yeon

1. House with a Yard (2023).

