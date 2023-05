Artis Vinessa Inez Merasa Beruntung Dipacari Drummer NOAH Rio Alief

Tribunlampung.co.id - Berita seleb terkini, drummer band NOAH Rio Alief telah mempublikasikan hubungannya dengan artis Vinessa Inez.

Drummer NOAH Rio Alief kini telah menyandang status pacar Vinessa Inez.

Hubungan kekasih antara drummer NOAH Rio Alief dengan Vinessa Inez telah mereka kabarkan ke publik.

Artis Vinessa Inez pun mengaku beruntung bisa memiliki Rio Alief dalam hidupnya.

Demikian juga dengan Rio Alief yang merasa sangat senang memiliki Vinessa Inez.

Baca juga: Drummer NOAH Rio Alief Unggah Kenangan Sebelum Istrinya Meninggal

Rio Alief, drummer grup band dari NOAH resmi mengumumkan berpacaran dengan artis, Vinessa Inez.

Kabar bahagia tersebut disampaikan oleh Rio Alief sendiri melalui unggahan Instagram pribadi-nya.

Melalui akun @rio_alief, Rio Alief tampak mengunggah beberapa foto bersama Vinessa Inez beserta sang anak.

Melalui caption dalam unggahan foto tersebut, Rio Alief mengaku bahagia dengan hadirnya sosok Vinessa di dalam kehidupannya.

“Yang dr kmren spall spill spall spill, nih !!! Hahaha I’m so glad to have u and zio in my life (Aku sangat senang memilikimu dan zio dalam hidup ku),” tulis Rio Alief dikutip dalam Instagram @rio_alief, Jumat (19/5/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Vinessa Inez pun turut mengunggah foto yang sama di Instagram pribadi-nya bernama @vinessainez.

“Lucky to have you in our life @rio_alief,” tulis Vinessa Inez.

(Beruntung memilikimu dalam hidup kami)

Diketahui sebelumnya, Rio Alief telah kehilangan istrinya, Clerence Chyntia Audrey pada Oktober 2022, silam.

Baca juga: Rio Alief Drummer NOAH Pacaran dengan Vinessa Inez, Sudah Akrab dengan Anak