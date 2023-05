Rekomendasi Drama Korea Terbaru Heo Jung Min, Batal Main Drakor Hyo Shim’s Independent Life

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru Heo Jung Min.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Heo Jung Min, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibitangi olehnya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Heo Jung Min juga memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Terbaru, Heo Jung Min dikabarkan batal membintangi drakor romantis Hyo Shim’s Independent Life.

Padahal dia sudah mempersiapkan diri selama dua bulan untuk drakor tersebut.

Sayangnya kini dia tidak mendapatkan peran tersebut.

Heo Jung Min menduga penyebabnya karena penulis skenario drakor Hyo Shim’s Independent Life tidak menyukainya.

Di sisi lain, tim produksi dari drama Hyo Shim’s Independent Life juga mengonfirmasi bahwa Heo Jung Min batal menjadi pemain mereka.

Mereka beralasan Heo Jung Min dinilai tidak cocok dengan karakter yang akan diperankan olehnya.

Selain itu, mereka juga membantah bahwa penulis skenario menjadi bagian dari tim casting.

Diketahui Hyo Shim’s Independent Life merupakan karya dari sutradara Kim Hyung Il (The King of Tears, Lee Bang Won) dan Jo Jung Seon (Mother of Mine and Father, I'll Take Care of You).

Sedangkan pemainnya, ada Uee, Ha Joon, Kwon Gye Hong, and Choi In Hee.

Adapun serial ini bercerita tentang kisah seorang wanita yang menjauhi keluarganya untuk mendapatkan kebahagiaannya sendiri.

Drama ini dikabarkan akan tayang pada September 2023 mendatang.

