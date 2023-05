Anaknya Meninggal Akibat Kecelakaan Lalulintas, Seorang Ibu di Bandar Lampung Minta Ungkap Kasusnya

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Seorang ibu di Bandar Lampung menuntut keadilan atas penanganan perkara kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan putrinya meninggal dunia.

Peristiwa kecelakaan itu melibatkan sepeda motor Yamaha Mio nopol BE 8576 CZ dikendarai pelajar putri bernama Keysha Nazwa Natasya (14) dengan mobil pikap Suzuki Carry nopol BE 8355 BY di Jalan AMD, Kelurahan Way Kandis, Tanjung Seneng, Bandar Lampung.

Adapun peristiwa nahas itu terjadi di Jalan AMD, Kelurahan Way Kandis, Tanjung Seneng, Bandar Lampung mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi pada Jumat (31/3/2023) sekira pukul 6.30 WIB.

Ibunda korban, Ida Rusmala mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan terkait penanganan perkara tersebut.

"Kami keluarga minta keadilan, kejadian ini sudah hampir 2 bulan sejak anak kami meninggal, tapi belum ada kepastian hukum," ujar Ida Rusmala, Jumat (19/5/2023).

Menurut Ida, peristiwa kecelakaan itu terjadi saat sang putri Keysha Nazwa Natasya hendak berangkat menuju sekolah mengendarai sepeda motor.

Baca juga: Dua Pelajar Terbaik Lampung Terpilih Sebagai Paskibraka 2023

Baca juga: Akibat Nunggak Uang Komite Sekolah, SMAN 5 Bandar Lampung Diduga Tahan SKL dan Ijazah Siswa

Setibanya di lokasi kejadian, korban ditabrak mobil pikap dan diduga terlindas hingga meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

"Anak saya terjatuh, kata beberapa saksi sempat terlindas mobil," ujar Ida.

"Lalu anak saya dibawa ke rumah sakit, dan hasil visum dokter menyebut putri kami mengalami luka dalam parah," imbuhnya.

Menurut Ida, berdasarkan informasi diterima keluarga, sang sopir pengemudi mobil pikap melaju dengan kecelakaan cukup tinggi saat melintas di TKP.

Sehingga, pihak keluarga meminta agar Polresta Bandar Lampung yang menangani perkara ini bisa mengakkan hukum seadil-adilnya.

Ida pun berharap penanganan perkara kecelakaan lalu lintas ini tidak diintervensi oleh pihak manapun.

lebih lanjut, Ida meminta kepolisian dapat segera menetapkan status tersangka kepada sopir mobil pikap yang menabrak anaknya.

"Kami menurut keadilan, jangan sampai anak kami ini meninggal dengan sia-sia," ucap Ida.