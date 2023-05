Bahagianya Rio Alief Drummer NOAH Bisa Pacari Vinessa Inez

Tribunlampung.co.id - Rio Alief drummer band NOAH muncul dengan kabar bahagia.

Pasalnya, Rio Alief sudah memiliki pacar baru lagi setelah setahun ditingggal Clerence Chyntia Audrey.

Lewat unggahan di akun Instagramnya, Rio Alief umumkan sudah punya pacar baru.

Adalah artis Vinessa Inez yang kini jadi pengisi hari-hari Rio Alief.

Tak hanya mengunggah foto dengan pacar baru, Rio Alief ungkap perasaannya saat ini.

Baca juga: Ibunya Nikah Ketiga Kali, Marshanda: Selamat Mama dan Om Budi

Rio Alief yang merasa sangat senang memiliki Vinessa Inez.

Melalui caption dalam unggahan foto tersebut, Rio Alief mengaku bahagia dengan hadirnya sosok Vinessa di dalam kehidupannya.

“Yang dr kmren spall spill spall spill, nih !!! Hahaha I’m so glad to have u and zio in my life (Aku sangat senang memilikimu dan zio dalam hidup ku),” tulis Rio Alief dikutip dalam Instagram @rio_alief, Jumat (19/5/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Vinessa Inez pun turut mengunggah foto yang sama di Instagram pribadi-nya bernama @vinessainez.

“Lucky to have you in our life @rio_alief,” tulis Vinessa Inez.

(Beruntung memilikimu dalam hidup kami)

Diketahui sebelumnya, Rio Alief telah kehilangan istrinya, Clerence Chyntia Audrey pada Oktober 2022, silam.

Penyebab kematian sang istri lantaran mengidap penyakit kanker.

Sebelum berpacaran dengan Vinessa Inez, Rio Alief sempat dikabarkan dekat dengan DJ Freya usai menyandang status single selama beberapa bulan.