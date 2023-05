11 Rating Drama Korea Terbaru di Mei 2023, Ada Drakor Tale of the Nine Tailed

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut 11 rating drama Korea terbaru Mei 2023, termasuk drakor Tale of the Nine Tailed.

Sementara rating drama Korea terbaru Dr Romantic 3 juga melesat naik setelah sempat merosot.

Adapun rating drama Korea Joseon Attorney a Morality kembali meningkat setelah sempat turun.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Sabtu (20/5/2023):

1. Dr Romantic 3 (2023)

Episode terbaru Dr Romantic 3 kembali melesat dengan mencetak 13,8 persen, setelah sebelumnya sempat merosot di angka 12 persen dari 13,4 persen.

Dan sempat mengalami penurunan rating di angka 12,3 persen.

Sebelumnya, rating Dr Romantic 3 mengalami penurunan di episode 3 dengan mencetak 13,5 persen.

Perolehan rating drakor terbaru Dr Romantic 3 melejit di episode 2 dengan mencetak rata-rata nasional 13,8 persen.

Di episode perdananya, Dr Romantic 3 mencetak rating sangat tinggi yakni 12,7 persen.

2. Joseon Attorney a Morality (2023)

Perolehan rating Joseon Attorney a Morality meningkat dengan meraih 3 persen, setelah sebelumnya sempat merosot di 2,3 persen.

Pada episode sebelumnya, rating Joseon Attorney mencetak rating 2,6 persen turun dari 3,2 persen.

Rating drakor terbaru ini sempat meningkat di angka 3,6 persen.