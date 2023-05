Sinopsis Drama Korea Terbaru Reversal, Drakor Comeback Go Jun Hee

Ilustrasi poster drakor. Simak, sinopsis drama Korea terbaru Reversal, dibintangi Go Jun Hee.

Simak, sinopsis drama Korea terbaru Reversal, dibintangi Go Jun Hee.

Begitu dinantikan, sinopsis drama Korea terbaru Reversal akhirnya keluar.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Reversal penggemar dapat mengetahui cerita yang diangkat.

Usai membintangi drakor Possessed (2019) kini Go Jun Hee akan membintangi drama berjudul Reversal.

Drakor Reversal merupakan drama comeback nya setelah vakum selama 4 tahun.

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Reversal?

Reversal adalah sebuah drama yang berputar di sekitar kompleks lingkungan yang disebut Wolgwang Villa.

Go Jun Hee akan berperan sebagai Hee Sun, pemilik kafe, penyewa unit 201, dan presiden asosiasi lingkungan Wolgwang Villa.

Hee Sun adalah karakter yang santai dan cerdas yang selalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya dan tidak takut untuk menentang ketidakadilan.

Rekomendasi drakor dibintangi Go Jun Hee

1. Possessed (2019).

2. Untouchable (2017).

3. She Was Pretty (2015).

4. Queen of Ambition (2013).

5. The Chaser (2012).

6. 12 Signs of Love (2012)

7. Can You Hear My Heart (2011).

8. General Hospital 2 (2008).

9. Robber (2008).

10. Crazy in Love (2007).

Demikian informasi tentang sinopsis drama Korea terbaru Reversal, nantikan pembaruan jadwal tayangnya ya!

