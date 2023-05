Fandy Christian Tulis Surat untuk Dahlia Poland Usai Ketahuan Selingkuh

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Heboh diduga selingkuh, aktor Fandy Christian tulis surat untuk Dahlia Poland.

Dalam pesannya tersebut, Fandy Christian membagikan potret sang istri di media sosial.

Ayah tiga anak ini pun lantas mengungkapkan isi hatinya.

"Letters to you, Dahlia," tulis Fandy Christian di Instagram, dikutip Senin (22/5/2023).

"Kalo aku bilang 'everything will be okay' pasti akan terbaca klise."

"Kalau aku bilang 'I Feel You' ini bohong banget, karena ga ada yang bisa beneran ngerti selain yang jalanin sendiri," sambungnya.

Selanjutnya, Fandy Christian mencoba menanyakan kabar istrinya, Dahlia Poland.

"Tapi yang sebenarnya..memang aku ga tau gimana tanya kabarmu?"

"Bukan untuk dijawab, apalagi nambah pikiran," ujar Fandy.

Lebih lanjut, pria 37 tahun itu pun berharap agar kehidupan rumah tangganya dengan Dahlia Poland tetap baik-baik saja walaupun diterpa kabar perselingkuhan.

"Cuma ingin kamu tau kalau aku harap kita dan keluarga kecil kita selalu baik-baik aja. God Bless!" sambungnya.

Di sisi lain, Fandy Christian juga sempat berterima kasih pada Dahlia Poland.

"Terima kasih buat waktu kamu, Dahlia," tulisnya di Instagram Story.

Sayangnya, surat Fandy Christian untuk Dahlia Poland itu langsung menjadi sorotan netizen.