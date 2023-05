Nikah Lagi, Mantan Istri Tegar Septian Malah Banjir Cibiran

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Sarah Sheila Kamilia sudah nikah lagi setelah hampir satu tahun cerai dengan Tegar Septian.

Sarah Sheila Kamilia menikah kedua kalinya dengan pria bernama bernama Soehandi Widodo.

Sarah Sheila Kamilia telah menikah lagi diketahui dari postingannya di akun Instagram.

Unggahan Sarah Sheila Kamilia pun mendapatkan beragam komentar dari netizen.

Dalam unggahan terbaru Sarah Sheila, dia berfoto dengan suami barunya.

Mereka sudah lengkap mengenakan baju pengantin.

"21.05.23. It's not a good number, but it's a beautiful day."

"Btw itu tangan gue yak guys, bukan tangan dia (emoji tertawa)," tulis Sarah Sheila di Instagram dikutip Senin (22/5/2023).

Unggahan Sarah Sheila itu pun dibanjiri komentar netizen.

Banyak netizen yang memberikan ucapan selamat pada mantan istri Tegar Septian tersebut.

Tetapi ada juga yang mencibirnya karena kembali menikah.

"Ntar ribut lagi, udah tuh pisah dan nikah lagi pula mbak," komentar netizen.

"Cepet bgt ye sat ses sat set," tambah lainnya.

Sebelumnya diketahui Sarah Sheila sudah pernah menikah dengan penyanyi Tegar Septian.