Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Jung Jin, Pemain Drakor Queen of Masks

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru Lee Jung Jin yang bisa dinikmati penyuka drakor.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru Lee Jung Jin memiliki cerita yang menarik untuk diikuti.

Terbaru, Lee Jung Jin diketahui membintangi drama Korea terbaru Queen of Masks.

Serial tersebut bercerita tentang kisah kehidupan tiga wanita sukses setelah sahabat lama mereka muncul lagi usai tersandung kasus pembunuhan.

Pembunuhan tersebut dipicu karena kebohongan ketiga wanita tersebut.

Queen of Masks pun bakal menyoroti aksi balas dendam yang penuh dengan kecemburuan sembari pelan-pelan kebenaran akan terungkap.

Apalagi keberadaan seorang pria misterius juga berhasil membuat kehidupan keempat wanita tersebut mulai terguncang.

Dalam serial ini, Lee Jung Jin akan bermain sebagai Son Je Hyeok.

Di sana dia akan beradu akting dengan Kim Sun Ah dan arti slainnya.

Adapun Queen of Masks sudah tayang perdana pada 24 April lalu di Channel A.

Sambil menunggu episode terbarunya, berikut rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Lee Jun Jin.

1. The King: Eternal Monarch (2020)

2. The Liar and His Lover (2017)

3. The K2 (2016)