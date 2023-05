10 Rating Drama Korea Terbaru Mei 2023, My Perfect Stranger Terus Naik

Ilustrasi. Rating drama Korea terbaru My Perfect Stranger terus naik.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak deretan 11 rating drama Korea terbaru Mei 2023, termasuk drakor My Perfect Stranger.

Terpantau drama Korea terbaru My Perfect Stranger meraih rating tinggi di penayangan 23 Mei 2023, dan terus mengalami peningkatan.

Sementara, drama Korea terbaru Oh Young Shim makin anjlok dan drakor Queen of the Mask ratingnya lesu.

Berikut daftar lengkapnya dilansir dari Nielsen Korea, Rabu (24/5/2023):

1. My Perfect Stranger (2023)

Rating My Perfect Stranger tertinggi dalam penayangan drama di hari Selasa, 23 Mei 2023.

Ratingnya terus meningkat di episode 8 dengan mencetak 4,7 persen dari 4,2 persen.

Sebelumnya perolehan rating My Perfect Stranger berada di angka 4 persen, setelah sempat merosot di angka 3,8 persen.

Sebelumnya sempat naik di angka 4,3 persen dari 4,2 persen.

Drama ini dibintangi Kim Dong Wook dan Jin Kin Joo, bergenre fantasi komedi yang mengisahkan perjalan waktu.

2. Family (2023) - END

Drama Korea Family berakhir dengan rating 3,2 persen, setelah episode sebelumnya di angka 2,9 persen dan menurun di 3,1 persen dari 3,6 persen.

Di episode sebelumnya rating Family sempat meningkat di angka 3,6 persen dari 2,9 persen.

Drakor Family tayang setiap Senin dan Selasa ini, mengisahkan tentang pasangan suami istri yang menyimpan rahasia satu sama lain.

