Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jung Woo Sung, Bintang Drakor Say You Love Me

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru Jung Woo Sung yang dapat dinikmati pencinta drakor.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Jung Woo Sung, penyuka drama bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Adapun drama Korea terbaru yang dibintangi Jung Woo Sung banyak yang memiliki cerita yang menarik.

Terbaru Jung Woo Sung akan membintangi drama romantis berjudul Say You Love Me.

Serial ini disutradarai oleh Kim Yoon Jin dan skenario ditulis oleh Kim Min Jung.

Drakor Say You Love Me merupakan remake dari drama seri yang sama di tahun 1995.

Dalam drakor tersebut, Jung Woo Sung akan bermain sebagai Cha Jin Woo.

Cha Jin Woo digambarkan sebagai pemuda yang memiliki masalah pendengaran.

Karena itu, dia tidak begitu nyaman untuk berbicara.

Cha lebih senang mengekspresikan dirinya lewat gambar.

Dia kemudian bertemu dengan Jung Mo Eun, seorang aktris yang mengekspresikan perasaannya lewat kata-kata.

Mereka pun kemudian saling jatuh cinta.

Rencananya drakor Say You Love Me dijadwalkan tayang pada 2023, tetapi belum ada informasi mengenai tanggal perilisan.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Jung Woo Sung.