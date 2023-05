Polres Way Kanan Polda Lampung Jumat Curhat di Kantor Ekspedisi

Polres Way Kanan melakukan Jumat Curhat di kantor ekspedisi di Kampung Negeri Baru

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, kembali melakukan Jumat Curhat dan kali ini dilakukan di kantor ekspedisi di Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan. Jum’at (26/5/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Binmas AKP Burhanuddin mengatakan, kegiatan Jumat Curhat merupakan salah satu program dari Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo guna meningkatkan optimalisasi pelayanan kepolisian.

"Dimana program Jumat Curhat adalah untuk mendengar, mencatat dan mencari solusi setiap permasalahan yang ada pada masyarakat di wilayah masing-masing," kata AKP Burhanuddin.

"Sehingga kita bisa menampung setiap aspirasi masyarakat yang ada di wilayah yang kemudian kita bisa untuk memetakan dan mencari solusi untuk diselesaikan," imbuhnya.

salah satu warga, Riansyah menyampaikan terimakasih kepada Polres Way Kanan yang telah mengadakan kegiatan ini.

"Tentunya sangat membantu masyarakat dalam penyampaian aspirasi menyangkut hal yang di bawah kewenangan kepolisian," ujar dia.

Kegiatan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari masyarakat diantaranya terkait mekanisme penerbitan SIM, pajak kendaraan bermotor dan kamtibmas, kegiatan kurir, dan lainnya oleh Polres Way Kanan.

Burhanuddin menambahkan, sebagai upaya preventif bagi kurir yang akan memasuki atau melintasi daerah, diimbau sebaiknya sudah memiliki nomor kepolisian terdekat.

"Tujuannya untuk mengantisipasi sesuatu hal yang tidak diinginkan, sehingga dapat mudah mendapatkan bantuan apabila menjadi korban suatu tindak pidana," ujarnya.

Dia juga meminta kurir agar selalu bersikap beretika kepada masyarakat guna menambah kepercayaan publik terhadap ekspedisi.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Ekspedisi Riansyah, Kanit Bintibsos Sat Binmas Aipda Furcon Fachruazi dan 15 orang karyawan ekspedisi.

(Tribunlampung.co.id)