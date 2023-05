Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jung Ga Ram, Diincar Main di Drakor Tangeum

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Tersedia beragam rekomendasi drama Korea terbaru Jung Ga Ram.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Jung Ga Ram, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Adapun drama Korea terbaru Jung Ga Ram memiliki cerita yang menarik dan genre yang beragam.

Terbaru, Jung Ga Ram dikabarkan diincar untuk bermain di drakor sejarah Tangeum.

Serial ini bercerita tentang kisah kembalinya putri orang kaya di dinasti Joseon setelah sempat menghilang.

Dalam serial Tangeum, Jung Ga Ram mendapatkan tawaran peran sebagai Mu Jin.

Dia datang dari keluarga terpandang tetapi setelah mengalami suatu insiden, keluarganya jatuh miskin dan Mu Jin kemudian diadopsi dan diangkat menjadi anak seorang kolosal.

Sayangnya, rencana perilisan Tangeum belum diinformasikan.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Jung Ga Ram selengkapnya.

1. The Interest of Love (2022).

2. Love Alarm Season 2 (2021).

3. When the Camellia Blooms (2019).

4. Love Alarm (2019).

5. Mistress (2018).

6. Heard It Through the Grapevine (2015).

7. Standby (2012).

8. High Kick! 3 (2011).

(Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)