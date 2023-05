8 Rating Drama Korea Terbaru di Mei 2023, Drakor The Real Has Come Tertinggi

Ilustrasi. Drama Korea terbaru The Real Has Come raih rating tertinggi dalam 8 drama Korea terbaru pada Mei 2023.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Rating 8 drama Korea terbaru sampai menjelang akhir Mei 2023.

Drama Korea terbaru The Real Has Come masih berada di rating teratas dari 8 drakor meski persentasenya turun.

Sebenarnya penurunan persentase drama Korea terbaru The Real Has Come tidak terlalu drastis.

Lalu penurunan juga dialami oleh drama Korea Tale of the Nine Tailed 1938 dan The Real Has Come.

Sementara, rating Dr Romantic 3 stabil dari episode sebelumnya.

Berikut judul drakor dengan raihan rating masing-masing dilansir dari Nielsen Korea, Minggu (28/5/2023):

Baca juga: 8 Rating Drama Korea Terbaru di Mei 2023, Doctor Cha Ratingnya Turun

Baca juga: 8 Rating Drama Korea Terbaru di Mei 2023, Doctor Cha dan Tale of the Nine Tailed 1938 Lesu

1. Doctor Cha (2023)

Perolehan rating Doctor Cha merosot di angka 14,4 persen, setelah sempat melejit di angka 18,5 persen.

Sebelumnya juga sempat turun di angka 16,2 persen dari rating 18 persen.

Sebelumnya sempat di angka 15,6 persen dari rating 16,2 persen yang sempat turun di angka 12,9 persen.

Doktor Cha merupakan drama medis dengan balutan cerita menyentuh dan komedi, dibintangi oleh Kim Byung Chul dan Uhm Jung Hwa.

2. Tale of the Nine Tailed 1938 (2023)

Tale of the Nine Tailed 1938 juga mengalami penurunan rating dengan mencetak 5,3 persen dari 6,9 persen.

Sebelumnya juga sempat merosot di angka 5,5 persen dari 6,7 persen.