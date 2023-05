Ayu Ting Ting Bocorkan Kedekatannya dengan Boy William yang Tak Perlu Disebar-sebar

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Pedangdut sekaligus komedian Ayu Ting Ting menanggapi soal kabar yang menyebut hubungannya dengan Boy William renggang.

Ayu Ting Ting langsung membantah kabar jika dirinya sudah tak lagi dekat dengan Boy William.

Ketika ditanya terkait isu hubungannya renggang, Ayu Ting Ting terlihat kaget.

“Hah renggang? Kata siapa renggang?” ujar Ayu Ting Ting, dilansir Minggu (28/5/2023).

Ayu menyebut jika hubungannya dengan Boy William masih berjalan sangat baik.

Ibu anak satu ini mengaku enggan mengumbar-umbar hubungannya ke publik, termasuk dengan Boy William.

“Ih baik-baik aja kok. Masa harus saya sebar-sebar,” kata Ayu Ting Ting.

Sebelumnya, Boy William mengungkapkan hubungannya dengan sang pedangdut masih berjalan sangat baik.

Meski tak bertemu, Boy William menyebut masih saling memberi kabar.

"Baik banget, kita kontekan terus kayak dulu sepanjang reality show itu tayang sampai sekarang pun kita kontekan, temenan baik, always good term," kata Boy William.

Boy mengungkapkan reaksi ibu dan omanya saat bertemu dengan Ayu Ting Ting.

Dikatakan Boy, keluarganya terutama ibu dan omanya menyukai Ayu.

"Mama tuh sayang sama semua orang, sudah kenalin ke keluarga, dia orangnya easygoing gitu dan everybody in my family kita sayang sama Ayu," katanya.

Menurut Boy, keluarganya mengembalikan seluruh keputusan termasuk hubungan asmara kepada dirinya.

Tak dipungkiri, Boy William selalu diingatkan untuk berpikir ulang jika ingin menjalin hubungan dengan wanita terlebih jika ingin menikah.

"Oma aku mah orangnya yang penting akunya nyaman, keluarga ku semuanya yang penting anaknya nyaman dulu, tapi memang yang namanya orang tua disuruh mikir berulang kali apapun itu,

baik Ayu maupun mantan sebelumnya, dipikir dulu nanti kenapa-kenapa. Orang tuaku kan divorce jadi mereka was-was aja takut anaknya terjadi siklus yang sama," sambungnya. (Tribunlampung.co.id/Putri Salamah)