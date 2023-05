Inge Anugrah Berpesan Anaknya Tak Cari Tahu Orang Ketiga di Rumah Tangganya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Inge Anugrah klarifikasi soal dugaan orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Ari Wibowo.

Dugaan orang ketiga antara Inge Anugrah dan Ari Wibowo tersebut sempat disinggung oleh kedua anak mereka.

Akan tetapi, Ari Wibowo membatasi sang anak agar tidak mengungkap sosok orang ketiga Inge Anugrah pada awak media.

Sebab, menurut Ari Wibowo, sosok orang ketiga itu tidak penting.

Kini Inge Anugrah merespons anaknya yang menyebut soal orang ketiga.

Inge Anugrah menanggapi komentar sang anak yang menyinggung orang ketiga dalam rumahtangga orangtuanya.

Ya, gosip orang ketiga sempat mewarnai konflik rumah tangga Inge Anugrah dan sang suami Ari Wibowo.

Mengenai hal itu, Inge tak ambil pusing dan menyebut hal itu gosip belaka.

"Namanya gosip," kata Inge Anugrah di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Kendati demikian, Inge Anugrah meyakinkan bahwa waktu lah yang akan menjawabnya terkait dugaan orang ketiga tersebut.

"Aku percaya sama waktu semuanya akan menjawab. Dan kalau memang itu bener, biarin pengadilan yang membuktikan," ucap Inge.

Kendati demikian Inge Anugrah meminta kedua putranya untuk fokus menuntut ilmu daripada mencari informasi tentang masalah rumah tangga orangtuanya.

"Enggak usah fokus di nyari (masalah orangtua), kalian fokus sama study aja. Fokus sama pelajaran di sekolah, gak usah fokus nyari, dan ini kan masalah orang dewasa," ujar Inge Anugrah.

"Aku bilang sama Kenzo sama Marco, 'Someday, when you grow up, older, kamu mau tahu, kamu masih mau tahu, aku akan cerita, tapi bukan sekarang'," pungkasnya.

