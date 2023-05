Polres Way Kanan Polda Lampung Bekuk DPO Curat Motor di Parkiran Masjid

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, membekuk DPO pelaku spesialis curat motor di parkiran masjid.

"Tersangka inisial RS (25) berdomisili di Kampung Bumi Way Kanan Kecamatan Negeri Agung, Way Kanan," ujar Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra, Minggu (28/5/2023).

Kronologis penangkapan pada Jumat (26/5/2023), Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan tersangka di Kampung Suka Bumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan.

Atas informasi itu, petugas melakukan penyelidikan bergegas menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan DPO pelaku RS tanpa disertai perlawanan.

"Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ungkapnya.

Pelaku terancam Pasal 363 KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun.

Pelaku beraksi dengan mencuri motor di parkiran Masjid Almajid Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan.

Kronologi kejadian pada Sabtu (15/1/2023) sekira pukul 18.20 WIB.

Pendi Maryanto, warga Kampung Bandar Dalam, Kecamatan Negeri Agung ini dari rumah dengan mengendarai motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3795 WE ke masjid Almajid untuk salat magrib.

Setibanya di Masjid Pendi memarkirkan motor miliknya di parkiran di belakang masjid.

Selanjutnya ketika korban sedang menunaikan salat magrib, pendi mendengar suara motor di luar masjid berbunyi seperti sepeda motor miliknya.

Dugaan korban ternyata benar, setelah selesai menunaikan salat Magrib dan mengecek ke parkiran, sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat.

Atas kejadian tersebut, Pendi mengalami kerugian sekitar Rp 15 juta rupiah dan melaporkannya ke Polres Way Kanan untuk ditindaklanjuti.

(Tribunlampung.co.id)