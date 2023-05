Sempat Saling Bongkar Aib, Nikita Mirzani Kini Tulis Pesan Haru ke Lolly

Tribunlampung.co.id - Nikita Mirzani tetap bersikap biasa meski aibnya dibongkar anaknya Lolly.

Hal tersebut terlihat dalam unggahan di akun Instagram Nikita Mirzani.

Terlihat Nikita Mirzani memberikan ucapan selamat kepada Lolly yang sedang ulang tahun.

Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga tulis pesan haru pada Lolly.

Dilihat di akun @nikitamirzanimawardi_172, Nikita Mirzani tampak ditemani kedua jagoannya, Azkara dan Arkana yang duduk di depan kue ulang tahun.

Baca juga: Sule Beri Kesempatan Rizky Febian untuk Menikah: Terus Saya

Dengan memegang bunga, Nikita Mirzani mengucapkan beberapa pesan untuk Lolly.

“Hai kakak Lolly, selamat ulang tahun sayang.”

"Ini hadiah dari mimi bunga matahari."

"Semoga supaya kamu bisa menyinari semua orang yang ada di sekeliling kamu,"kata Nikita Mirzani dalam video, dikutip dalam Instagram @nikitamirzanimawardi_172, Minggu (28/5/2023).

Tak hanya itu, Nikita Mirzani bahkan berpesan kepada Lolly untuk menjadi anak yang baik.

“Semoga kakak Lolly menjadi anak yang baik di sana,” lanjut Nikita Mirzani.

Selain itu, di keterangan video tersebut Nikita Mirzani juga menuliskan pesan haru untuk sang putri.

Dikatakan Nikita Mirzani, bahwa sosok Lolly selalu membawa kebahagiaan dalam hidupnya.

“Happy birthday to my incredible daughter! Your bring immense joy to our lives. Your resilience, kindness, and passion inspire us all. Shine brightly and know that you are deeply loved. Happy birthday my darling,”.