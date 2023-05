Sinopsis Drama Korea Terbaru Nine Puzzle, Dibintangi Kim Da Mi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Nine Puzzle, dibintangi Kim Dam Mi.

Begitu dinantikan, sinopsis drama Korea terbaru Nine Puzzle akhirnya keluar.

Melalui sinopsis drama Korea terbaru Nine Puzzle penggemar dapat mengetahui cerita yang diangkat.

Usai membintangi drakor Our Beloved Summer (2021) bersama Choi Woo Sik, kini Kim Da Mi akan membintangi drama berjudul Nine Puzzle.

Drakor Nine Puzzle merupakan drama bergenre thriller yang naskahnya ditulis oleh Lee Eun Mi.

Rencananya aktor Son Suk Ku, juga akan hadir pada drakor terbaru tersebut.

Sebelumnya Son Suk Ku terkenal dalam drama My Liberation Notes (2022).

Lantas seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Nine Puzzle?

Nine Puzzle mengikuti kisah Yi Na, satu-satunya saksi dan tersangka dalam kasus pembunuhan masa lalu.

Setelah 10 tahun kemudian ia menjadi seorang profilef, saat dia menggali kebenaran tersembunyi ia bertemu dengan seorang detektif polisi.

Detektif tersebut bernama Han Saem yang malah mencurigainya sebagai pembunuh.

Son Suk Ku telah ditawari peran Han Saem sementara Kim Da Mi sedang dalam pembicaraan untuk berperan sebagai Yi Na.

Nine Puzzle adalah drama kedua sutradara Yoon Jong Bin setelah serial Netflix hitnya berjudul Narco-Saints.

Dia juga menyutradarai banyak film seperti Nameless Gangster: Rules of the Time, Kundo: Age of the Rampant, dan The Spy Gone North.

