Balasan Marion Jola yang Kerap Diejek Kulitnya Tidak Putih

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini artis, Marion Jola mengaku setiap hari mendapat hinaan soal warna kulitnya.

Marion Jola mengakui memang kulitnya tidak putih, hal itulah yang menjadi bahan hinaan terhadapnya.

Lantas Marion Jola beri balasan mustahil jika seseorang selalu akan disukai oleh setiap orang.

Jawaban Marion Jola itu terungkap saat curhat setelah dapat komentar jahat dari netizen.

Fisiknya kerap disinggung oleh warganet.

Baru-baru ini, Marion sempat viral lantaran mengunggah tangkapan layar komentar negatif yang selalu diterimanya.

Marion Jola diejek punya daki di tubuhnya.

Ia pun langsung memberi balasan menohok kepada para pembencinya.

Memang terkenal dengan kulit yang eksotis, Marion Jola malah dikatai seperti punya daki.

Tak hanya itu, perempuan berusia 22 tahun tersebut disinggung warna kulitnya yang tak putih.

Sayangnya, ia harus menerima komentar jahat itu setiap hari.

"Kalo kamu bertanya kenapa ada tulisan yang aku sematkan di foto-foto ini, jawabannya aku cuma mau share sebagian dari komentar jahat yang aku dapatkan setiap hari."

"Does it break my heart? It used to, but now not anymore. Sekarang aku ada di posisi mengerti kalau menjadi manusia yang pasti hanya disukai orang lain itu mustahil adanya," ujar Marion Jola dikutip pada Minggu (28/05/2023).

Mantan Julian Jacob ini menegaskan bahwa komentar orang lain tak bisa mengontrol dirinya.