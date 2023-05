Hasil Pengembangan, Jajaran Polda Lampung Kembali Amankan 1 Pelaku Lain Pencuri Motor Kawasaki

Tribunlampung.co.id, Tulangbawang - Pencuri sepeda motor Kawasaki KLX yang terjadi di Sungai Nibung akhirnya dibekuk petugas Polsek Dente Teladas, Polres Tulangbawang, Polda Lampung.

Jajaran Polda Lampung mengungkap, pelaku berinisial AS alias BL (38), wiraswasta, warga Kampung Fajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah.

"Kamis (25/05/2023), sekira pukul 20.30 WIB, saya bersama personel polsek menangkap pelaku pencurian sepeda motor Kawasaki KLX," jelas Kapolsek Dente Teladas, Iptu Zulian, mewakili Kapolres Tulangbawang, Polda Lampung, AKBP Jibrael Bata Awi, Minggu (28/5/2023).

Pelaku ditangkap saat bersembunyi di Kampung Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugih.

Lanjutnya, penangkapan terhadap pelaku AS merupakan pengembangan dari penangkapan pelaku MY alias US (38), berprofesi tani, warga Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, yang telah lebih dahulu ditangkap Rabu (24/5/2023) di rumahnya.

Iptu Zulian menambahkan, menurut pengakuan pelaku AS setelah ditangkap, ia mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 700 ribu dari hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh dirinya bersama pelaku MY.

MY juga terlibat dalam kasus curanmor lainnya yaitu menggasak Honda CB150R di kampungnya sendiri pada Rabu (1/3/2023).

"Untuk AS saat ini sudah ditahan di Mapolsek Dente Teladas, dikenakan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun," imbuhnya.

Dia menjelaskan, menurut keterangan korban Miftahudin (33), berprofesi buruh, warga Kampung Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Tulangbawang, aksi curanmor yang dialaminya terjadi Senin (27/2/2023), sekira pukul 15.00 WIB, di Dusun Karawang, Kampung Sungai Nibung.

"Saat itu korban bersama adiknya pergi memancing ke Dusun Karawang, Kampung Sungai Nibung mengendarai Kawasaki KLX warna hitam, BE 4609 PL," paparnya.

Setelah tiba di lokasi untuk memancing, korban lalu memarkirkan kendaraannya.

"Baru beberapa menit memancing, korban dikagetkan dengan suara knalpot dari sepeda motor miliknya, setelah di cek ternyata benar sepeda motor korban telah hilang," jelas perwira dengan balok kuning dua dipundaknya.

Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian yang ditaksir seharga Rp 20 juta dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Dente Teladas.

(Tribunlampung.co.id)