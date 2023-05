Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ahn Dong Gu, Pemain Drakor See You in My 19th Life

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat banyak rekomendasi drama Korea terbaru Ahn Dong Gu yang bisa ditonton penyuka drakor.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Ahn Dong Gu, pencinta drakor bisa mengetahui jejak rekamnya selama menjadi aktor.

Selain itu, rekomendasi Ahn Dong Gu menyimpan banyak cerita menarik di dalamnya.

Terbaru, Ahn Dong Gu akan menghibur penggemarnya melalui drakor See You In My 19th Life.

Drama See You in My 19th Life mengangkat kisah percintaan perempuan bernama Ban Ji Eum (Shin Hye Sun), yang sudah berinkarnasi selama ribuan tahun dan mengingat semua kejadian di masa lampau.

Saat kehidupannya yang ke-18 berlangsung singkat, Ban Ji Eum bertekad untuk menemukan Moon Seo Ha (Ahn Bo Hyun), pria yang dia temui di kehidupan sebelumnya.

Dalam serial tersebut, Ahn Dong Gu bermain sebagai Ha Do Yoon, yang merupakan teman sekaligus sekretaris Moon Seo Ha.

Mereka diketahui sudah berteman selama 10 tahun, sejak SMA.

Ha Do Yoon merupakan orang kepercayaan Moon Seo Ha yang mengurusi semua urusannya, termasuk jadwal hingga hal-hal pribadi.

Diketahui, drakor See You ini My 19th Life akan tayang perdana pada 17 Juni mendatang.

Sambil menunggu penayangan episode pertama, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Ahn Dong Gu.

1. Divorce Attorney Shin (2023)

2. The Law Cafe (2022)

3. The Silent Sea (2021)