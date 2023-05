9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Baro, Pemeran Drakor The Villain of Romance

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Terdapat beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Baro.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Baro, pencinta drakor bisa mengetahui serial apa saja yang pernah dibintanginya.

Adapun berbagai rekomendasi drama Korea terbaru Baro memiliki cerita yang menarik.

Usai membintangi drama Hit The Spot (2022), kini Baro akan membintangi drakor romantis The Villain of Romance (2023).

Drama ini rencananya akan tayang pada 5 Juni 2023 di kanal MBC Dramanet.

Perlu diketahui, drama ini juga menghadirkan aktris cantik Ha Seung Ri.

Baro akan memerankan tokoh Kang Hee Jae.

Sementara, Ha Seung Ri memerankan tokoh Ban Yoo Jin.

Rekomendasi drama dibintangi Baro

1. Reborn Rich (2022).

2. Grid (2022).

3. Idol: The Coup (2021).

4. Melting Me Softly (2019).

5. Level Up (2019).

