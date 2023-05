Rekomendasi Drama Korea Terbaru Ha Seung Ri, Pemain Drakor The Villain of Romance

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Ha Seung Ri yang bisa ditonton pencinta drakor.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Ha Seung Ri, pencinta drakor bisa mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Ha Seung Ri juga banyak yang memiliki cerita yang menarik.

Terbaru, Ha Seung Ri mendapatkan peran di dalam drakor The Villain of Romance.

Serial ini bercerita tentang kisah cinta Ban Yoo Jin yang bersikap jahat pada Kang Hee Jae yang menyukainya.

Dalam setiap kencan yang mereka lewati, Ban Yoo Jin akan memberikan 'pelatihan' pada pria tersebut, sebagai akibat kekhawatirannya tidak bisa menjalin hubungan lebih dari 100 hari.

Adapun pada drakor The Villain of Romance, Ha Seung Ri berperan sebagai Ban Yoo Jin.

Dia digambarkan sebagai mahasiswa yang cerdas tetapi bersikap 'jahat' pada pacarnya.

Bahkan, Ban Yoo Jin berhasil mengubah kekasihnya, Kang Hee Jae sebagai pribadi yang obsesif.

Dalam serial tersebut Ha Seung Ri beradu akting dengan Baro B1A4 yang berperan sebagai kekasihnya.

Drakor romantis The Villain of Romance dijadwalkan tayang pada 5 Juni 2023 mendatang di MBC.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Ha Seung Ri selengkapnya.

1. My Lovely Boxer, Kwon Sook (2023).

2. All of Us Are Dead (2022).

