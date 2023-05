Sinopsis Drama Korea Terbaru The Villain of Romance Dibintangi Ha Seung Ri

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru The Villain of Romance yang dibintangi aktris Ha Seung Ri.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru The Villain of Romance yang dibintangi aktris Ha Seung Ri.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru The Villain of Romance, pencinta drakor bisa mengatahui cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru The Villain of Romance juga bisa memperlihatkan deretan artis yang terlibat di dalamnya.

Sebelumnya, Ha Seung Ri membintangi drama All of Us Are Dead (2022), kini ia akan membintangi drakor terbaru The Villain of Romance.

Di tahun ini, Ha Seung Ri juga membintangi drama My Lovely Boxer, Kwon Sook (2023).

Pada drakor The Villain of Romance, dirinya akan memerankan tokoh Ban Yoo Jin.

Sementara itu, drama ini bergenre romantis yang diproduksi kanal MBC Dramanet.

Rencananya, drakor tersebut akan tayang pada 5 Juni 2023 dengan jumlah 10 episode.

Lantas seperti apa sinopsis drakor terbaru The Villain of Romance?

Kisah dewasa dan romansa realistis tentang mahasiswa muda yang masih belajar tentang cinta.

Kang Hee Jae (Baro) sangat ingin terlihat keren bagi orang lain.

Sambil berjuang untuk memaafkan pacarnya Ban Yoo Jin (Ha Seung Ri) atas perilakunya, dia perlahan-lahan berubah menjadi pribadi yang obsesif.

Sementara itu, Ban Yoo Jin adalah siswa senior yang sangat cerdas di kampus Kang Hee Jae.

Karena Yoo Jin juga gagal menjalin hubungan, dia mulai khawatir bahwa dia akan menjalani kehidupan yang sepi sendirian.