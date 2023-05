Sukses Digelar, Tau Tau Fest 2023 Berlangsung Meriah

Tribunlampung.co.id, Bandung - Festival musik Tau-Tau Festival 2023 sukses digelar pada Minggu, 28 Mei 2023 di Lapangan Pussenif TNI AD, Kota Bandung. Acara yang menampilkan berbagai musisi lintas genre tersebut dipadati pengunjung sejak siang hari.



Terdapat empat stage dalam Tau-Tau Festival 2023, yang masing-masing menampilkan line-up musisi berbeda. Sehingga, pengunjung dapat dengan leluasa berpindah stage untuk menikmati penampilan dari musisi favorit masing-masing.



Acara dimulai pada dengan penampilan dari Aruma, dilanjut dengan Arash Bhuana, Hursa, dan Maseta. Suasana syahdu pun menyelimuti venue ketika Fiersa Besari dan Float tampil di pentas.



Semakin sore, suasana semakin memanas. Terlebih ketika Efek Rumah Kaca menghadirkan aksi panggung yang apik. Acara kemudian dilanjut dengan penampilan dari Juicy Luicy feat Adrian Khalif, Raissa Anggiani, Friday Noreaebang, Uan featuring Palugoyang, serta Ananda Badudu. Penonton pun dibuat asik bergoyang dengan penampilan dari Club Dangdut Racun.



Pengunjung semakin antusias ketika Tulus naik ke atas pentas. Pelantun lagu "Hati-hati di Jalan" tersebut disambut meriah oleh pengunjung. Sementara itu, Rub of Rub dan Palugoyang mengisi stage lainnya.



Mahalini disambung Rizky Febian didapuk menjadi penutup acara, dengan penampilan dari Reality Club dan Rookie di panggung lainnya. Aksi sing along pengunjung menyanyikan lagu-lagu yang dibawakan Rizky Febian menjadi akhir yang apik dari Tau-Tau Fest 2023.



Keseruan Tau-Tau Fest 2023 tak lepas dari dukungan bank bjb yang turut menghadirkan berbagai promo bagi pengunjung baik sebelum maupun sepanjang jalannya acara. Mulai dari promo nabung berhadiah tiket, fasilitas antrean fast line, hingga diskon di tenant F&B bagi pengunjung yang bertransaksi menggunakan aplikasi DIGI by bank bjb.



Salah satu pengunjung, Yudi (25) mengaku senang dengan keuntungan yang didapat dengan menggunakan DIGI by bank bjb selama menghadiri Tau-Tau Fest 2023. Salah satunya adalah penggunaan fasilitas handphone charging.



"Acaranya seru, dan lumayan banget jadi bisa dapet fasilitas nge-charge handphone gara-gara pakai DIGI by bank bjb. Dapat diskon makanan juga," ungkapnya.



Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, rangkaian promo dan kemudahan yang dihadirkan pada Tau-Tau Fest 2023 adalah salah satu wujud komitmen perusahaan dalam memberikan layanan prima untuk nasabah. Acara ini pun merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-62 bank bjb agar nasabah dan masyarakat #MakinHepi bersama bank bjb.



"Tak hanya itu, dukungan bank bjb terhadap gelaran Tau-Tau Fest 2023 sekaligus juga merupakan bentuk dorongan perusahaan terhadap perputaran roda ekonomi di sektor hiburan," ungkap Widi.

(Tribunlampung.co.id / Adv)