Inge Anugrah Tak Punya Tempat Tinggal Setelah Dilarang Ari Wibowo Masuk Rumah

Tribunlampung.co.id - Inge Anugrah dan Ari Wibowo dalam proses cerai.

Inge Anugrah dan Ari Wibowo sudah menjalani dua kali sidang dengan agenda mediasi tapi gagal.

Saat ini, Inge Anugrah mengaku tidak punya tempat tinggal.

Pasalnya, Inge Anugrah mengklaim dilarang datang ke rumah yang sebelumnya dia tempati bersama Ari Wibowo..

"Aku nggak tahu deh aku mesti nyari kos-koasan atau nyari apa ya mungkin apartemen," ucap Inge Anugrah dikutip dari YouTube Was-was, Rabu (31/5/2023).

Hingga saat ini Inge Anugrah mengaku masih terus mencari tempat untuk ia tinggali.

"Masih nyari-nyari terus sampai sekarang belum ada yang fix, belum ada yang cocok," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Inge Anugrah sempat menuturkan alasan Ari Wibowo melarangnya datang ke rumah.

"Kata Ari sih begitu rumah yang direnovasi kelar kan mereka pindah tuh, aku kan katanya nggak usah masuk supaya new memories and new house."

"Jadi pada saat mereka pindah ya aku pindah ke tempat yang aku sedang cari, dua tahun lebih belum kelar (renovasi rumah)," ujar Inge Anugrah.

Kuasa hukum Inge Anugrah, Petrus Bala Pattyona yang saat itu mendampingi juga memberikan komentarnya.

Petrus Bala Pattyona menyinggung soal beberapa unit apartemen yang dimiliki adik aktris Ira Wibowo tersebut.

Ia berharap Ari Wibowo mau meminjamkan satu apartemennya untuk Inge Anugrah.

"Syukur-syukur dari tiga apartemen, satu dipinjamkan juga nggak papa."