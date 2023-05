Millen Cyrus Beri Penjelasan soal Perut Buncitnya

Tribunlampung.co.id - Millen Cyrus sebelumnya bikih heboh dengan perutnya buncitnya.

Millen Cyrus pun dikira hamil hingga mengundang beragam komentar dari netizen.

Terkini, keponakan Ashanty itu beri klarifikasi mengenai perut buncitnya tersebut.

Millen Cyrus mengungkap bahwa ia tidak benar-benar sedang hamil.

Millen Cyrus juga mengakui bahwa ia sengaja memposting foto tersebut hanya karena ingin viral.

Foto tersebut ia ambil pada saat dirinya dan sang pacar sedang berada di Jawa Timur.

Millen pada saat itu makan cukup banyak hingga mengakibatkan perutnya menjadi besar dan buncit.

"Waktu itu kita trip ke Jawa Timur, ke Malang, ke Surabaya sama bunda kan, makannya banyak banget." kata Millen Cyrus, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Rabu (31/5/2023)

"Aku kan emang diet sebelumnya, akhirnya makan banyak tuh perut bengkak, jadi pas banget foto," terang Millen Cyrus.

Millen Cyrus kemudian mengajak sang kekasih Lionel Lee untuk berforo bersama.

Millen Cyrus bahkan menyangka bahwa foto yang akan dibagikannya kepublik tersebut akan menjadi viral.

"Honey, come on, take pictures together with me, I wanna make viral', udah deh," ucapnya.

Sadar postingannya membuat beberapa orang percaya, Millen akhirnya klarifikasi bahwa kabar tersebut tidak benar.

"Tapi kehamilan yang sekarang itu, orang-orang percaya, itu bahayanya."