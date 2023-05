Millen Cyrus Ungkap Fakta Soal Foto Perut Buncit, Akui Dirinya Tak Bisa Hamil 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Millen Cyrus mengungkap fakta terkait foto perut buncit beberapa waktu lalu.

Diketahui, Millen Cyrus sempat mengunggah foto yang memperlihatkan perut buncitnya bak wanita hamil.

Hal tersebut membuat Millen Cyrus menjadi sorotan publik.

Dikutip dari Tribunnews.com ari YouTube Melaney Ricardo, Rabu (31/3/2023), Millen Cyrus mengaku momen memotret perutnya dilakukan saat dirinya tengah berada di Jawa Timur.

Saat itu, Millen Cyrus mengaku makan cukup banyak yang sebelumnya tengah menjalani diet.

Millen Cyrus pun menyadari perutnya membesar layaknya wanita hamil.

"Waktu itu kita trip ke Jawa Timur, ke Malang, ke Surabaya sama bunda kan, makannya banyak banget."

"Aku kan emang diet sebelumnya, akhirnya makan banyak tuh perut bengkak, jadi pas banget foto," terang Millen Cyrus.

Millen Cyrus kemudian meminta kekasihnya, Lionel Lee untuk berfoto dengannya.

Lebih lanjut, Millen Cyrus pun ingin membagikan foto tersebut agar menjadi viral.

"'Honey, come on, take pictures together with me, I wanna make viral', udah deh," ucapnya.

Namun, kabar kehamilan Millen Cyrus tersebut membuat masyarakat banyak yang percaya.

Untuk itu, Millen Cyrus menegaskan bahwa dirinya tidak hamil.

Bahkan, Millen Cyrus menyadari dirinya memang tak bisa hamil.