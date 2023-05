Rekomendasi Drama Korea Terbaru Park Hyo Joo, Pemain Drakor Happiness Battle

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Deretan rekomendasi drama Korea terbaru Park Hyo Joo yang dapat dinikmati pencinta drakor.

Lewat rekomendasi drama Korea terbaru Park Hyo Joo, pencinta drakor dapat mengetahui drama apa saja yang pernah dibintanginya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Park Hyo Joo juga bisa menyimpan banyak cerita menarik di dalamnya.

Salah satu drama Korea terbaru yang menggaet Park Hyo Joo sebagai pemainnya adalah drama Happiness Battle.

Serial ini merupakan drama thriller yang menceritakan kisah sekelompok ibu yang terjebak dalam pertempuran sengit untuk mencari kebahagiaan di sosial media.

Mereka bahkan saling menjatuhkan satu sama lain dan menghancurkan kebahagiaan orang lain demi mencapai kebahagiaannya sendiri.

Ketika salah satu dari mereka meninggal secara misterius, pertempuran baru pun dimulai.

Akan tetapi, kali ini antara mereka yang ingin menutupi rahasia dan mereka yang ingin mengungkapnya.

Dalam serial tersebut, Park Hyo Joo akan berperan sebagai Oh Yoo Jin, salah satu ibu yang berusaha bertarung untuk mendapatkan kebahagiaannya sendiri tak peduli harus menghancurkan orang lain.

Adapun Happiness Battle tayang perdana pada 31 Mei 2023 di channel ENA.

Sambil menunggu penayangan perdananya, berikut ini rekomendasi drama Korea terbaru Park Hyo Joo.

1. Under The Queen's Umbrella (2022)

2 .The Good Detective 2 (2022)

3. Now, We Are Breaking Up (2021)