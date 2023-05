Sinopsis Drama Korea Terbaru Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon Milik Lee Joon Gi

Ilustrasi poster drakor. Berikut sinopsis drama Korea terbaru Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon yang mendapuk Lee Joon Gi sebagai pemeran utama.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon yang mendapuk Lee Joon Gi sebagai pemeran utama.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon, pencinta drakor bisa mengatahui cerita yang diangkat.

Bukan itu saja, sinopsis drama Korea terbaru Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon juga bisa memperlihatkan deretan artis yang terlibat di dalamnya.

Usai membintangi drama Again My Life (2022), kini Lee Joon Gi akan berperan pada drakor terbaru Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon.

Drama ini merupakan musim kedua lanjutan dari Arthdal Chronicles 1 yang akan tayang pada 9 September 2023.

Drakor produksi kanal Netflix ini berjumlah 12 episode.

Sutradara Kim Kwang Shik menggarap langsung drama bergenre romantis dan fantasi tersebut.

Sementara itu, naskah asli drama ini ditulis langsung oleh Kim Young Hyun dan Park Sang Yeon.

Sinopsis drakor terbaru Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon

Ini menggambarkan kisah tentang apa yang terjadi di kerajaaan Arthdal kira-kira satu dekade kemudian.

Selama lebih dari delapan tahun, Arthdal ​​berhasil menekan pemberontakan besar-besaran suku-suku yang dibantai oleh Ta Gon (Jang Dong Gun) di season pertama.

Agos akhirnya berhasil menyatukan kembali 30 klan setelah 200 tahun di bawah kepemimpinan Eun Seom (Lee Joon Gi)

Di Musim 2, Kerajaan Arthdal ​​milik Ta Gon dan Agos Union milik Eun Seom akan menghadapi perang besar yang tak terelakkan.

Eun Seom adalah penguasa Timur sekarang.