Polres Way Kanan Polda Lampung Periksa Saksi dan Terlapor Kasus Penipuan Oknum Polisi

Kasatreskrim Polres Way Kanan AKP Andre Try Putra saat memberikan keterangan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, memeriksa saksi dan terlapor atas kasus penipuan yang dilakukan oknum polisi.

"Oknum polisi tersebut berinisial ARD yang bertugas di Polres Way Kanan, dilaporkan korban EW di Polres Way Kanan pada 25 Maret 2023," kata Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra, Jumat (2/6/2023).

Hingga saat ini proses penyelidikan masih berjalan.

Berdasarkan keterangan penyidik Satreskrim Polres Way Kanan yang menangani kasusnya, telah mengirimkan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan) A1 ke pelapor.

Setelah itu, mengirim surat undangan klarifikasi ke pelapor/korban inisial EW pada tanggal 25 Maret 2023 dan terlapor inisial ARD pada 3 April 2023.

Setelah itu penyidik melakukan pemeriksaan interogasi lanjutan pada 15 Mei 2023 terhadap korban EW, warga Kampung Sriwijaya dan terlapor serta saksi-saksi di Satreskrim Polres Way Kanan pada hari yang sama sesuai surat klarifikasi yang dikirimkan oleh penyidik dibhari tersebut.

Kasatreskrim menanggapi adanya pemberitaan yang disampaikan EW (korban) kepada jurnalis di salah satu media online terkait penanganan Laporan di Polres Way Kanan terkesan belum ada keputusan /kepastian perkembangan penipuan oknum polisi ini.

Lebih dalam Andre mengungkap, sama seperti pihak keluarga korban, Polres Way Kanan juga amat mengharapkan proses penyidikan dapat segera tuntas.

"Apabila perkembangan penanganan kasus ini dianggap belum ada keputusan atau perkembangan, diminta bersabar," jelasnya.

"Tapi pada dasarnya Polres Way Kanan tetap berupaya keras agar penyidikan kasus ini berjalan sesuai harapan dan dapat diproses dengan tuntas," tutupnya.

(Tribunlampung.co.id)