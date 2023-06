7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Go Ah Sung, Ada Drakor The Love Story of Chunhwa

Ilustrasi poster drakor. Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Go Ah Sung.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak beragam rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Go Ah Sung, pemain drama The Love Story of Chunhwa.

Rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Go Ah Sung memudahkan penonton mengetahui daftar lengkap drakornya.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru milik Go Ah Sung punya genre yang menarik seperti misteri dan romantis.

Usai membintangi drakor Tracer (2022), kini Go Ah Sung akan membintangi drakor The Love Story of Chunhwa.

Drama ini rencananya akan tayang pada 2024 mendatang.

Pada drama tersebut Go Ah Sung akan berperan sebagai Princess Hwari.

Aktor Chang Ryul juga akan menjadi lawan mainnya dengan perankan tokoh Choi Hwan.

Selain drakor The Love Story of Chunhwa, berikut rekomendasi drakor dibintangi Go Ah Sung.

1. Tracer (2022).

2. Crime Puzzle (2021).

3. Life on Mars (2018).

4. Radiant Office (2017).

5. Heard It Through the Grapevine (2015).

6. Master of Study (2010).