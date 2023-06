Lolly Pamerkan Pacar Baru Antonio Dedola

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini seleb, Lolly anak Nikita Mirzani pamerkan pacar baru Antonio Dedola.

Adanya pacar baru Anotnio Dedola itu dipamerkan Lolly melalui unggahan di Instagram Story miliknya pada Rabu (31/5/2023).

Lolly memajang gambar sebuah motor sport baru berwarna merah bersama Anotnio Dedola.

Ia menyebut jika pacar baru Anonio Dedola itu hot

"PAPA @TONI.DEDOLA NEW GIRLFRIEND @RICIMORALES SHE'S SO HOT RIGHT," tulis Lolly.

Ternyata yang dimaksud pacar baru Antonio Dedola adalah sebuah motor warna merah yakni Suzuki GSXR.

Ia sepertinya baru saja mencuci dan melakukan perawatan terhadap motornya itu.

"Cleaning day. Hari bersih-bersih," tulis Antonio Dedola.

Rumah tangga antara Nikita dan Antonio berakhir di tengah jalan.

Antonio Dedola yang berasal dari Jerman itu mengucapkan talak kepada Nikita setelah dituduh kabur dari rumah dan melakukan pencurian sejumlah barang mewah miliknya.

Ia juga mengklaim bahwa dirinya menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Selain mendapatkan perlakuan kasar secara verbal, ia juga mengalami beberapa luka memar akibat tindakan Nikita Mirzani.

Setelahnya anak perempuan Nikita Mirzani yakni Lolly justru memihak pada Antonio Dedola

Remaja bernama lengkap Laura Meizani Mawardi bahkan merasa bahwa Antonio adalah sosok ayah yang selama ini ia cari.