Lucinta Luna Jadi Ariel Little Mermaid, Unggahannya Jadi Sorotan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Lucinta Luna tampil jadi Ariel Little Mermaid, unggahannya disorot netizen.

Banyak warganet yang memujinya, tetapi ada juga yang menggodanya.

Di tengah kehebohan film live action The Little Mermaid, Lucinta Luna seperti tidak ingin ketinggalan.

Beda dengan artis lain yang berfoto seperti Ariel Mermaid, artis transpuan tersebut memilih untuk membuat video berpura-pura menjadi sang Princess Disney.

Dalam salah satu postingan di TikTok, Lucinta Luna menggunakan filter dari kartun Little Mermaid dilengkapi dengan latar lautan dan si kepiting Sebastian.

Dengan rambut merah khas Ariel, Lucinta kemudian melakukan lipsync lagu Part of Your World yang dinyanyikan Halle Bailey, pemeran live action film The Little Mermaid.

Dia pun terlihat begitu menghayati nyanyiannya.

Di bagian caption, pelantun lagu Bobo di Mana tersebut hanya memberikan emotikon putri duyung.

Unggahan Lucinta Luna jadi Ariel itu kemudian menuai sorotan publik.

Banyak yang menyebut Lucinta Luna cocok memerankan karakter kartun Ariel Mermaid.

Namun ada pula yang justru menggoda artis yang sedang berpura-pura menjadi salah satu Princess Disney itu.

Pasalnya, warganet mengatakan wajah Lucinta Luna mirip dengan Ariel, tetapi suaranya lebih cocok dengan Ursula, karakter antagonis di kartun The Little Mermaid.

"Harusnya dia pemeran sesungguhnya," komentar seorang netizen dikutip dari TikTok Lucinta Luna, Sabtu (3/6/2023).

"The little fatah kah ini?" sahut yang lain.

"Ini mah Arul bukan Ariel," tutur lainnya.

"Wajah Ariel tapi suara Ursula," timpal warganet lain.