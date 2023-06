Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pacar baru Antonio Dedola setelah pisah dari Nikita Mirzani disebut Hot oleh Lolly.

Diketahui Antonio Dedola sempat nikah siri dengan Nikita Mirzani, ibunda dari Lolly.

Akan tetapai hubungan ayah sambung Lolly dengan Nikita Mirzani tidak bertahan lama.

Sebab Nikita Mirzani berseteru dengan Antonio Dedola hingga sang bule melayangkan talak cerai.

Tak hanya ribut dengan Antonio Dedola, ternyata Nikita Mirzani juga bertikai dengan putri sulungnya Lolly.

Ternyata Lolly tidak terima dengan perlakuan Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola.

Karena Antonio Dedola sudah dianggap sebagai oran tua sendiri oleh Lolly layaknya ayah kandung.

Kini Lolly yang sedang ada di London lebih dekat dengan Antonio Dedola daripada ibunya, Nikita Mirzani.

Bahkan Lolly sampai mengetahui pacar baru yang sedang digandrungi Antonio Dedola.

Lolly anak Nikita Mirzani sempat pamerkan pacar baru Antonio Dedola.

Adanya pacar baru Antonio Dedola itu dipamerkan Lolly melalui unggahan di Instagram Story miliknya pada Rabu (31/5/2023).

Lolly memajang gambar sebuah motor sport baru berwarna merah bersama Anotnio Dedola.

Ia menyebut jika pacar baru Anonio Dedola itu hot .

"PAPA @TONI.DEDOLA NEW GIRLFRIEND @RICIMORALES SHE'S SO HOT RIGHT," tulis Lolly.